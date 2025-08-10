В Таиланде больницу оштрафовали на $37 тысяч за использование медицинских карт пациентов в качестве оберток для фастфуда

Конфиденциальные медицинские данные пациентов частной больницы нашли среди оберток для уличной еды.

В Таиланде частную больницу оштрафовали на 1,21 млн бат (примерно 37 тысяч долларов) после того, как конфиденциальные медицинские записи её пациентов нашли среди обёрток для уличной еды. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент стал известен благодаря местному блогеру Doctor Lab Panda, который опубликовал фото документов, использованных в качестве пакетов для популярных тайских блинчиков khanom Tokyo. На одном из них были чётко видны личные данные мужчины, инфицированного вирусом гепатита B.

Публикация в мае 2024 года быстро стала вирусной, собрав более 33 тыс. реакций и 1,7 тыс. комментариев.

Как произошла утечка данных

Расследование Комитета по защите персональных данных (PDPC) показало, что во время уничтожения более тысячи медицинских файлов произошла утечка информации. Больница передала это задание небольшой семейной фирме, но не контролировала процесс.

Вместо уничтожения документов подрядчик хранил их дома, а после утечки не сообщил об этом больнице. Это является нарушением тайского Закона о защите персональных данных, который обязывает медицинские учреждения сохранять врачебную тайну.

Наказание

Больница — штраф 1,21 млн бат (примерно $37 тыс.)

Владелец предприятия по утилизации — штраф 16 940 бат (примерно $520)

PDPC сообщил, что это уже шестое рассмотрение дела о нарушении защиты персональных данных и что первый штраф по новому закону был наложен в июле 2024 года — через два года после вступления его в силу.

Реакция общества

Под публикацией блогера пользователи раскритиковали больницу и выразили обеспокоенность безопасностью еды.

«Нужно больше внимания уделять правам пациентов. Больницу надо судить и лишить лицензии», — написал один из комментаторов.

«Покупатели должны бойкотировать торговцев, которые используют такие пакеты. Документы следует уничтожать, а не продавать», — добавил другой.

«Гепатит B вряд ли передаётся через бумагу, но мы не знаем, через чьи руки она прошла и какие токсины остались от типографской краски», — отметил третий.

