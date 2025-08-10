Практика судів
У Таїланді лікарню оштрафували на $37 тисяч за використання медичних карт пацієнтів як обгорток для фастфуду

11:56, 10 серпня 2025
Конфіденційні медичні дані пацієнтів приватної лікарні знайшли серед обгорток для вуличної їжі.
Фото: scmp.com
У Таїланді приватну лікарню оштрафували на 1,21 млн бат (приблизно 37 тисяч доларів) після того, як конфіденційні медичні записи її пацієнтів знайшли серед обгорток для вуличної їжі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Інцидент став відомим завдяки місцевому блогеру Doctor Lab Panda, який опублікував фото документів, використаних як пакети для популярних тайських млинців khanom Tokyo. На одному з них були чітко видні особисті дані чоловіка, інфікованого вірусом гепатиту B.

Публікація у травні 2024 року швидко стала вірусною, зібравши понад 33 тис. реакцій і 1,7 тис. коментарів.

Як стався витік даних

Розслідування Комітету з питань захисту персональних даних (PDPC) показало, що під час знищення понад тисячі медичних файлів відбулася витік інформації. Лікарня передала це завдання невеликому сімейному підприємству, але не контролювала процес.

Замість знищення документів підрядник зберігав їх удома, а після витоку не повідомив лікарню. Це є порушенням тайського Закону про захист персональних даних, який зобов’язує медичні установи зберігати лікарську таємницю.

Покарання

  • Лікарня — штраф 1,21 млн бат (приблизно $37 тис.)
  • Власник підприємства з утилізації — штраф 16 940 бат (приблизно $520)

PDPC повідомив, що це вже шостий розгляд справи про порушення захисту персональних даних і що перший штраф за новим законом було накладено в липні 2024 року — через два роки після набрання ним чинності.

Реакція суспільства

Під дописом блогера користувачі розкритикували лікарню та висловили занепокоєння безпекою їжі.

«Потрібно більше уваги приділяти правам пацієнтів. Лікарню треба судити і забрати ліцензію», — написав один з коментаторів.

«Покупці мають бойкотувати торговців, які використовують такі пакети. Документи слід знищувати, а не продавати», — додав інший.

«Гепатит B навряд чи передається через папір, але ми не знаємо, через чиї руки він пройшов і які токсини залишилися від друкарської фарби», — зауважив третій.

