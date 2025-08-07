Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

В законодательстве предлагается установить процедуру увольнения министров Верховной Радой по результатам процедуры интерпелляции. Соответствующий законопроект 13596 зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Дмитрий Наталуха, Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Максим Дырдин, Сергей Бабак, Андрей Клочко, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк, Александр Завитневич, Никита Потураев и другие.
Соответствующие изменения относительно оснований увольнения министров предлагается установить в законе о Кабмине, регламенте и других законах.
Интерпелляция — инициативное проведение обязательного рассмотрения Верховной Радой вопроса о деятельности первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров или министров с требованием дать объяснения по вопросам, которые относятся к их полномочиям, и решение вопроса об удовлетворительности их работы.
Как объясняют депутаты, парламентский контроль за исполнительной властью в Украине на сегодня носит преимущественно информационный и рекомендательный характер. Законодательный орган серьезно ограничен в возможности применения санкций в связи с выявлением отклонений в деятельности центрального органа исполнительной власти.
Цель законопроекта заключается в обеспечении осуществления Верховной Радой контроля за деятельностью Кабмина путем установления права народных депутатов инициировать проведение обязательных слушаний по вопросам деятельности отдельного члена правительства и решения вопроса об удовлетворительности его работы.
Основаниями интерпелляции являются решения, действия или бездействие отдельных членов Кабмина, в результате которых может быть:
Основанием для осуществления интерпелляции является депутатское требование. По меньшей мере 45 народных депутатов или комитет Верховной Рады, к предмету ведения которого относится сфера деятельности отдельного члена Кабмина, имеют право на сессии Верховной Рады обратиться к председателю Верховной Рады с депутатским требованием.
По результатам осуществления интерпелляции Верховная Рада имеет право признать работу отдельного члена правительства неудовлетворительной.
В течение 15 дней со дня принятия Верховной Радой постановления о признании работы отдельного члена Кабмина неудовлетворительной, премьер-министр обязан внести в Верховную Раду представление об увольнении этого члена Кабмина (кроме Министра иностранных дел и Министра обороны Украины).
В случае невнесения премьер-министром представления, Верховная Рада решает вопрос об увольнении члена правительства без представления премьер-министра.
В случае принятия постановления Верховной Рады о признании работы Министра иностранных дел или Министра обороны неудовлетворительной, Верховная Рада рекомендует Президенту внести представление об увольнении соответствующего министра Украины.
Автор: Наталя Мамченко
