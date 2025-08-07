Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

08:30, 7 августа 2025
Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы
Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В законодательстве предлагается установить процедуру увольнения министров Верховной Радой по результатам процедуры интерпелляции. Соответствующий законопроект 13596 зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Дмитрий Наталуха, Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Максим Дырдин, Сергей Бабак, Андрей Клочко, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк, Александр Завитневич, Никита Потураев и другие.

Соответствующие изменения относительно оснований увольнения министров предлагается установить в законе о Кабмине, регламенте и других законах.

Интерпелляция — инициативное проведение обязательного рассмотрения Верховной Радой вопроса о деятельности первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров или министров с требованием дать объяснения по вопросам, которые относятся к их полномочиям, и решение вопроса об удовлетворительности их работы.

Как объясняют депутаты, парламентский контроль за исполнительной властью в Украине на сегодня носит преимущественно информационный и рекомендательный характер. Законодательный орган серьезно ограничен в возможности применения санкций в связи с выявлением отклонений в деятельности центрального органа исполнительной власти.

Цель законопроекта заключается в обеспечении осуществления Верховной Радой контроля за деятельностью Кабмина путем установления права народных депутатов инициировать проведение обязательных слушаний по вопросам деятельности отдельного члена правительства и решения вопроса об удовлетворительности его работы.

Основаниями интерпелляции являются решения, действия или бездействие отдельных членов Кабмина, в результате которых может быть:

  • нарушены права и интересы Украины, иностранных государств или других субъектов международного права, территориальных общин, физических и юридических лиц;
  • созданы препятствия для реализации субъектами правоотношений законных интересов или свобод;
  • неправомерно возложены на субъектов правоотношений какие-либо обязанности;
  • не выполнены, выполнены в неполном объеме международные договоры Украины, заключенные от имени правительства Украины или от имени министерств, или заключены такие договоры с нарушением национальных интересов Украины.

Основанием для осуществления интерпелляции является депутатское требование. По меньшей мере 45 народных депутатов или комитет Верховной Рады, к предмету ведения которого относится сфера деятельности отдельного члена Кабмина, имеют право на сессии Верховной Рады обратиться к председателю Верховной Рады с депутатским требованием.

По результатам осуществления интерпелляции Верховная Рада имеет право признать работу отдельного члена правительства неудовлетворительной.

В течение 15 дней со дня принятия Верховной Радой постановления о признании работы отдельного члена Кабмина неудовлетворительной, премьер-министр обязан внести в Верховную Раду представление об увольнении этого члена Кабмина (кроме Министра иностранных дел и Министра обороны Украины).

В случае невнесения премьер-министром представления, Верховная Рада решает вопрос об увольнении члена правительства без представления премьер-министра.

В случае принятия постановления Верховной Рады о признании работы Министра иностранных дел или Министра обороны неудовлетворительной, Верховная Рада рекомендует Президенту внести представление об увольнении соответствующего министра Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины министр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді