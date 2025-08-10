Практика судів
Депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про звільнення міністрів з Кабміну за наслідками інтерпеляції

12:00, 10 серпня 2025
Очільники низки комітетів Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується звільняти урядовців за ініціативою парламенту внаслідок незадовільної роботи.
У законодавстві пропонується встановити процедуру звільнення міністрів Верховною Радою за наслідками процедури інтерпеляції. Відповідний законопроект 13596 зареєструвала у парламенті група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Дмитро Наталуха, Федір Веніславський, Євгенія Кравчук, Максим Дирдін, Сергій Бабак, Андрій Клочко, Данило Гетманцев, Олена Шуляк, Олександр Завітневич, Микита Потураєв та інші. 

Відповідні зміни щодо підстав звільнення міністрів пропонується встановити в законі про Кабмін, регламенті та інших законах.

Інтерпеляція – ініціативне проведення обов’язкового розгляду Верховною Радою питання про діяльність першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів чи міністрів з вимогою дати пояснення стосовно питань, які належать до їх повноважень, та вирішення питання про задовільність їх роботи.

Як пояснюють депутати, парламентський контроль за виконавчою владою в Україні на сьогодні носить переважно інформаційний і рекомендаційний характер. Законодавчий орган серйозно обмежений у можливості застосування санкцій у зв’язку із виявленням відхилень у діяльності центрального органу виконавчої влади.

Мета законопроекту полягає у забезпеченні здійснення Верховною Радою контролю за діяльністю Кабміну шляхом встановлення права народних депутатів ініціювати проведення обов’язкових слухань з питань діяльності окремого члена уряду та вирішення питання про задовільність його роботи.

Підставами інтерпеляції є рішення, дії чи бездіяльність окремих членів Кабміну, внаслідок яких може бути:

  • порушено права та інтереси України, іноземних держав або інших суб'єктів міжнародного права, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб;
  • створено перешкоди для реалізації суб'єктами правовідносин законних інтересів чи свобод;
  • неправомірно покладено на суб’єктів правовідносин будь-які обов'язки;
  • не виконано, виконано у неповному обсязі міжнародні договори України, які укладені від імені уряду України чи від імені міністерств, або укладено такі договори з порушенням національних інтересів України.

Підставою для здійснення інтерпеляції є депутатська вимога.

Щонайменше 45 народних депутатів або комітет Верховної Ради, до предмета відання якого належить сфера діяльності окремого члена Кабміну, мають право на сесії Верховної Ради звернутися до голови Верховної Ради із депутатською вимогою.

За результатами здійснення інтерпеляції Верховна Рада має право визнати роботу окремого члена уряду незадовільною.

Протягом 15 днів з дня прийняття Верховною Радою постанови про визнання роботи окремого члена Кабміну незадовільною, прем’єр-міністр зобов’язаний внести до Верховної Ради подання про звільнення цього члена Кабміну (крім Міністра закордонних справ та Міністра оборони України).

У разі невнесення прем’єр-міністром подання, Верховна Рада вирішує питання про звільнення члена уряду без подання прем’єр-міністра.

У разі прийняття постанови Верховної Ради про визнання роботи Міністра закордонних справ або Міністра оборони незадовільною, Верховна Рада рекомендує Президентові внести подання про звільнення відповідного міністра України.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України міністр

