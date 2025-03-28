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Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни — алгоритм дій

10:19, 28 березня 2025
Порядок дій, щоб оформити статус особи з інвалідністю через війну, включаючи подання заяви, необхідні документи та оскарження у разі відмови.
Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни — алгоритм дій
Фото:и armyinform.com.ua
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Люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як це зробити.

Хто має право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час:

  • захисту Батьківщини чи виконання обов’язків військової служби;
  • участі в антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони;
  • перебування в державах, де велися бойові дії;
  • участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;
  • під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів та ін.

Як і куди подавати заяву

  • у письмовій формі — до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або ЦНАПу;
  • в електронній формі — через Дію або Реєстр адміністративних послуг.

Які документи необхідні:

  • якщо документи подає законний представник — копії документів, що підтверджують повноваження представника;
  • копії довідки ВПО (за наявності);
  • довідка про несудимість, сформована через Дію не пізніше ніж за 5 календарних днів до моменту заповнення заяви;
  • витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки медико-соціальної експертної комісії.
  • фото;
  • копії документів, які підтверджують участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ*.

*Перелік документів зазначено в Постанові КМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 та в Постанові КМУ від 25 квітня 2018 р. № 306.

Скільки розглядається заява:

Впродовж одного місяця.

Підстави для відмови у наданні статусу:

  • відсутність необхідних документів;
  • подання неправдивих відомостей;
  • виявлення підробок у поданих документах;
  • наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;
  • причина інвалідності внаслідок поранення не пов’язана з участю в заходах забезпечення національної безпеки і оборони.

Як оскаржити рішення про відмову:

Подати письмову заяву про перегляд рішення до органу, який ухвалив рішення.

Також оскаржити рішення можна в суді. Для цього потрібно подати позовну заяву, в якій обґрунтувати порушення прав.

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