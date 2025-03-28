Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни — алгоритм дій

10:19, 28 березня 2025
Порядок дій, щоб оформити статус особи з інвалідністю через війну, включаючи подання заяви, необхідні документи та оскарження у разі відмови.
Фото:и armyinform.com.ua
Люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як це зробити.
Хто має право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
Люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час:
- захисту Батьківщини чи виконання обов’язків військової служби;
- участі в антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони;
- перебування в державах, де велися бойові дії;
- участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;
- під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів та ін.
Як і куди подавати заяву
- у письмовій формі — до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або ЦНАПу;
- в електронній формі — через Дію або Реєстр адміністративних послуг.
Які документи необхідні:
- якщо документи подає законний представник — копії документів, що підтверджують повноваження представника;
- копії довідки ВПО (за наявності);
- довідка про несудимість, сформована через Дію не пізніше ніж за 5 календарних днів до моменту заповнення заяви;
- витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки медико-соціальної експертної комісії.
- фото;
- копії документів, які підтверджують участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ*.
*Перелік документів зазначено в Постанові КМУ від 8 вересня 2015 р. № 685 та в Постанові КМУ від 25 квітня 2018 р. № 306.
Скільки розглядається заява:
Впродовж одного місяця.
Підстави для відмови у наданні статусу:
- відсутність необхідних документів;
- подання неправдивих відомостей;
- виявлення підробок у поданих документах;
- наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;
- причина інвалідності внаслідок поранення не пов’язана з участю в заходах забезпечення національної безпеки і оборони.
Як оскаржити рішення про відмову:
Подати письмову заяву про перегляд рішення до органу, який ухвалив рішення.
Також оскаржити рішення можна в суді. Для цього потрібно подати позовну заяву, в якій обґрунтувати порушення прав.
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