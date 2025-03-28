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Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти листування про військову операцію в Signal

08:12, 28 березня 2025
Суд зобов'язав посадовців адміністрації президента США, які обговорювали в Signal обстріл хуситів, зберігати всі повідомлення в цьому чаті.
Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти листування про військову операцію в Signal
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Суддя у Вашингтоні наказав посадовцям адміністрації президента США Дональда Трампа, які вели конфіденційне обговорення про військову операцію у чаті в Signal, зберегти ці повідомлення. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, федеральний суддя Джеймс Боусберг першнаказав раднику з нацбезпеки Майку Волцу, главі Пентагону Піту Гегсету, директорці з нацрозвідки Тульсі Габбард, держсекретарю Марко Рубіо, віцепрезиденту Джей Ді Венсу та президенту Дональду Трампу подбати про збереження повідомлень у чаті в Signal, у який випадково додали головного редактора видання The Atlantic 

Наказ стосується усіх переписок у період з 11 до 15 березня, коли там обговорювали деталі військової операції проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Водночас суддя поки не оголосив, чи бачить ознаки порушення законодавства у скандалі з Signal.

Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже вживає заходів щодо відстеження та збереження повідомлень за період з 11 по 15 березня.

Додамо, Майкл Волц взяв на себе відповідальність за включення журналіста The Atlantic до закритого чату.

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суд США Дональд Трамп

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