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Адміністрація Трампа випадково додала журналіста у секретний військовий чат у Signal

19:35, 24 березня 2025
Радник Трампа з нацбезпеки Волц випадково додав журналіста у секретний військовий чат, де обговорювалися подробиці ударів США по Ємену.
Адміністрація Трампа випадково додала журналіста у секретний військовий чат у Signal
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Адміністрація президента США Дональда Трампа допустила витік військової інформації, випадково додавши головного редактора The Atlantic до зашифрованого групового чату в месенджері Signal, де обговорювалися військові удари в Ємені. Про це повідомляє The Atlantic.

Журналіст The Atlantic отримав перші повідомлення 14 березня — його додали до групи з назвою «Houthi PC small group», яку нібито створив радник президента з нацбезпеки Майкл Вольц.

У чаті брали участь високопосадовці, серед яких були: віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник Стівен Міллер та інші — загалом 18 осіб.

У повідомленнях обговорювалися:

  • час і послідовність ударів;
  • озброєння, що буде використане;
  • потенційні політичні наслідки;
  • реакція Європи;
  • аргументи «за» і «проти» затримки операції.

15 березня об 11:44 Гегсет надіслав повідомлення з детальним планом атаки. Через дві години, о 13:45, удари дійсно відбулися — по всій столиці Ємену Сана було зафіксовано вибухи. Це підтвердило справжність переписки.

Після завершення операції в чаті обмінювались привітаннями, обговорювали результати удару, можливу загибель одного з ватажків хуситів та наслідки для торгівлі.

Журналіст після цього вийшов із групи, не отримавши жодних запитів чи пояснень.

Прессекретар Ради нацбезпеки США повідомив: «Це справжній ланцюг повідомлень. Додання журналіста було випадковим. Операція успішна, загрози для військових не було».

За словами експертів з нацбезпеки, використання Signal для обговорення військових операцій може суперечити Закону про шпигунство та нормам зберігання державних документів. Урядові посадовці зобов’язані використовувати лише захищені канали зв’язку.

У виданні зазначають, що попри те що деякі з учасників чату мають право на розсекречення інформації, Signal не є санкціонованою платформою для таких дій. А встановлення самознищення повідомлень — імовірне порушення закону про збереження держархівів.

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США Дональд Трамп

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