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Администрация Трампа случайно добавила журналиста в секретный военный чат в Signal

19:35, 24 марта 2025
Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц случайно добавил журналиста в секретный военный чат, где обсуждались подробности ударов США по Йемену.
Администрация Трампа случайно добавила журналиста в секретный военный чат в Signal
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Администрация президента США Дональда Трампа допустила утечку военной информации, случайно включив главного редактора The Atlantic в зашифрованный групповой чат в мессенджере Signal, где обсуждались военные удары в Йемене. Об этом сообщает The Atlantic.

Журналист The Atlantic получил первые сообщения 14 марта — его добавили в группу под названием «Houthi PC small group», которую якобы создал советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.

В чате участвовали высокопоставленные лица, среди которых были: вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник Стивен Миллер и другие — всего 18 человек.

В сообщениях обсуждались:

  • время и последовательность ударов;
  • вооружение, которое будет использовано;
  • потенциальные политические последствия;
  • реакция Европы;
  • аргументы «за» и «против» отсрочки операции.

15 марта в 11:44 Хегсет отправил сообщение с подробным планом атаки. Через два часа, в 13:45, удары действительно произошли — по всей столице Йемена Сане были зафиксированы взрывы. Это подтвердило подлинность переписки.

После завершения операции в чате обменивались поздравлениями, обсуждали результаты удара, возможную гибель одного из лидеров хуситов и последствия для торговли.

Журналист после этого вышел из группы, не получив никаких запросов или объяснений.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США сообщил: «Это подлинная цепочка сообщений. Добавление журналиста было случайным. Операция успешна, угроз для военных не было».

По словам экспертов по нацбезопасности, использование Signal для обсуждения военных операций может противоречить Закону о шпионаже и нормам хранения государственных документов. Чиновники обязаны использовать только защищённые каналы связи.

В издании отмечают, что несмотря на то, что некоторые участники чата имеют право рассекречивать информацию, Signal не является санкционированной платформой для таких действий. А установка автозамены сообщений — вероятное нарушение закона о хранении государственных архивов.

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США Дональд Трамп

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