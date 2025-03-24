Соглашение по поводу полезных ископаемых согласовано и будет подписано в ближайшее время — Трамп

Президент США отметил, что сейчас идут разговоры о «территории» и «владении электростанциями»

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Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по добыче полезных ископаемых.

«Мы заключили соглашение о редкоземельных металлах. В скором времени подпишем ее», — цитирует Трампа Clash Reports.

Также он отметил, что продолжаются обсуждения «территории» и «владения электростанциями». Подробности этих переговоров пока неизвестны.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Киев в ближайшее время заключат соглашение о добыче критически важных минеральных ресурсов.

Также сообщалось, что США предлагает взять украинские АЭС под свой контроль.

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