Угода щодо корисних копалин узгоджена і буде підписана найближчим часом — Трамп

Президент США зазначив, що наразі йдуть розмови стосовно «території» та «володіння електростанціями»

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Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо видобутку корисних копалин.

«Ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів. Незабаром підпишемо її», — цитує Трампа Clash Reports.

Також він зазначив, що тривають обговорення стосовно «території» та «володіння електростанціями». Подробиці цих перемовин наразі невідомі.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон і Київ найближчим часом укладуть угоду щодо видобутку критично важливих мінеральних ресурсів.

Також повідомлялося, що США пропонують взяти українські АЕС під свій контроль.

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