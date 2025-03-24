Практика судів
  1. В Україні

Пацієнтів змушували платити за лікування — у Вінницькому кардіоцентрі виявили порушення

18:48, 24 березня 2025
Перевірка також виявила, що кількість використаних медичних матеріалів не збігається з записами — це може означати або приховування, або фальсифікацію даних.
Пацієнтів змушували платити за лікування — у Вінницькому кардіоцентрі виявили порушення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У соцмережах з’явилася інформація, що у Вінницькому кардіоцентрі з пацієнта вимагали гроші. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що одразу ж створили комісію та разом з НСЗУ і правоохоронцями почали перевірку.

Так, вже під час візиту виявили проблеми: пацієнтів не забезпечували безоплатними ліками, хоча вони були в наявності, а також знайшли невідповідність у документації щодо проведених операцій.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що практика, коли пацієнта змушують купувати ліки власним коштом під час стаціонарного лікування, має бути зупинена. Він нагадав, що держава гарантує безоплатне забезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами у стаціонарі відповідно до стандартів лікування.

Попередньо встановлено, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування, хоча вони фактично є в наявності.

Також виявлено розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів та були на обліку в медзакладі, та даними, внесеними в електронну систему охорони здоров'я про проведені операції.

У МОЗ вказали, що це може свідчити про системне використання необлікованих медичних виробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань.

«Виявлені факти неприпустимі. Тому міністерство охорони здоров’я звернеться до власника Вінницького кардіоцентру – Вінницької міської ради – з вимогою невідкладно вжити заходів, аби унеможливити подібні зловживання, зокрема ухвалити необхідні управлінські та кадрові рішення щодо керівництва кардіоцентру. Комісія надасть зібрані матеріали представникам власника лікарні та правоохоронним органам. Лише в січні був на відкритті нового корпусу кардіоцентру у Вінниці. Кошти на його будівництво були виділені в межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку. Нині тут створені всі умови для того, аби пацієнти безоплатно отримували висококваліфіковану медичну допомогу. І вона має надаватись. Всім, хто думає інакше, не місце в українській медичній системі», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У міністерстві наголошують: всі медзаклади, які уклали договір із Нацслужбою здоров’я в межах програми медичних гарантій, зобов'язані безоплатно забезпечувати пацієнтів необхідними ліками та медичними послугами. Вимагати гроші з пацієнтів за медикаменти чи послуги, які гарантовані державою, є незаконним і неприпустимим.

«Якщо у вас вимагають оплатити лікування або ліки, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 505 201», — зазначили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ Віктор Ляшко лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДСА протягом 2 місяців обмежить доступ громадян до текстів судових рішень щодо ухилення від мобілізації

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект стосовно обмеження доступу громадян до певних судових рішень, включно з вироками стосовно ухилення від мобілізації – перелік обмежень.

Ухилення від відбування покарання як підстава для зупинення строків давності виконання обвинувального вироку є особливим юридичним фактом – ОП ККС ВС

Роблячи висновок про ухилення особи від відбування покарання при застосуванні ч. 3 ст. 80 КК, суд тим самим фактично визнає її винною у вчиненні нового злочину, і таке правозастосування суперечить Конституції – позиція ОП ККС ВС.

Витрати на відрядження одного судді на рік можуть становити майже 438 тисяч грн – Мінфін виступив проти змін у строках відрядження

У Міністерстві фінансів не підтримали законопроект про зміни щодо строків відряджень суддів, бо загальні витрати на них можуть досягти 180,5 млн грн на рік.

В НШСУ створять окремий комунікаційний підрозділ та сформують нову інформаційну політику

Національна школа суддів вирішила зайнятися популяризацією своєї діяльності.

Комітет рекомендував Верховній Раді схвалити законопроект щодо тимчасового незастосування обмеження на строки відрядження суддів

Пропонується передбачити, що обмеження загального строку відрядження судді не застосовуються щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення ВККС конкурсу, а щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору та 6 місяців з дня його завершення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олег Боднарюк
    Олег Боднарюк
    голова Чернівецького окружного адміністративного суду