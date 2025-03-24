Пацієнтів змушували платити за лікування — у Вінницькому кардіоцентрі виявили порушення

Перевірка також виявила, що кількість використаних медичних матеріалів не збігається з записами — це може означати або приховування, або фальсифікацію даних.

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У соцмережах з’явилася інформація, що у Вінницькому кардіоцентрі з пацієнта вимагали гроші. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що одразу ж створили комісію та разом з НСЗУ і правоохоронцями почали перевірку.

Так, вже під час візиту виявили проблеми: пацієнтів не забезпечували безоплатними ліками, хоча вони були в наявності, а також знайшли невідповідність у документації щодо проведених операцій.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що практика, коли пацієнта змушують купувати ліки власним коштом під час стаціонарного лікування, має бути зупинена. Він нагадав, що держава гарантує безоплатне забезпечення пацієнтів необхідними ліками та медвиробами у стаціонарі відповідно до стандартів лікування.

Попередньо встановлено, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування, хоча вони фактично є в наявності.

Також виявлено розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів та були на обліку в медзакладі, та даними, внесеними в електронну систему охорони здоров'я про проведені операції.

У МОЗ вказали, що це може свідчити про системне використання необлікованих медичних виробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань.

«Виявлені факти неприпустимі. Тому міністерство охорони здоров’я звернеться до власника Вінницького кардіоцентру – Вінницької міської ради – з вимогою невідкладно вжити заходів, аби унеможливити подібні зловживання, зокрема ухвалити необхідні управлінські та кадрові рішення щодо керівництва кардіоцентру. Комісія надасть зібрані матеріали представникам власника лікарні та правоохоронним органам. Лише в січні був на відкритті нового корпусу кардіоцентру у Вінниці. Кошти на його будівництво були виділені в межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку. Нині тут створені всі умови для того, аби пацієнти безоплатно отримували висококваліфіковану медичну допомогу. І вона має надаватись. Всім, хто думає інакше, не місце в українській медичній системі», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У міністерстві наголошують: всі медзаклади, які уклали договір із Нацслужбою здоров’я в межах програми медичних гарантій, зобов'язані безоплатно забезпечувати пацієнтів необхідними ліками та медичними послугами. Вимагати гроші з пацієнтів за медикаменти чи послуги, які гарантовані державою, є незаконним і неприпустимим.

«Якщо у вас вимагають оплатити лікування або ліки, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 505 201», — зазначили у відомстві.

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