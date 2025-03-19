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Ганебна практика, коли пацієнта змушують купувати ліки власним коштом, має припинитися, — Віктор Ляшко

14:09, 19 березня 2025
МОЗ посилює контроль за лікарнями, щоб пацієнти отримували необхідні ліки безоплатно, як передбачено програмою медичних гарантій.
Ганебна практика, коли пацієнта змушують купувати ліки власним коштом, має припинитися, — Віктор Ляшко
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Практика, коли пацієнта змушують купувати ліки власним коштом під час стаціонарного лікування, має бути зупинена. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, що в умовах стаціонару пацієнт має повне право безоплатно отримувати лікарські засоби та медичні вироби, які передбачені стандартами лікування, адже це оплачується державою в межах програми медичних гарантій.

Попри те, що медичні заклади отримують державне фінансування на закупівлю лікарських засобів у межах програми медичних гарантій, на практиці спостерігається значна диспропорція у витратах на одного пацієнта. Одні лікарні витрачають на медикаменти тисячі гривень, тоді як інші майже не виділяють кошти. Відсутність єдиних стандартів у розподілі фінансів викликає питання до ефективності менеджменту медзакладів.

Так, за його словами, надкластерні медзаклади в середньому витрачають лікарські засоби на 6757 грн на 1 пацієнта, який проходив лікування в стаціонарі. Серед лідерів Тернопільська обласна (12004 грн) та Київська обласна (11663) лікарні, кластерні — 2292 грн грн на 1 пацієнта, загальні — 1098 грн грн на 1 пацієнта.

«Однак, більшу увагу привертає інша диспропорція: між лікарнями одного рівня. Так, приміром, Самбірська центральна лікарня витрачає 260,98 грн на медикаменти у перерахунку на 1 пацієнта в межах програми медичних гарантій, а Білоцерківська міська лікарня № 2 — 6420,90 грн. Ширяївська центральна районна лікарня на Одещині не закуповує медикаменти зовсім, водночас така ж загальна лікарня в Рогатині витрачає 2359,29 грн на закупівлю ліків для одного пацієнта. Чому такі розбіжності? Мабуть, питання в менеджменті закладів. Будемо з цим розбиратися», - написав Ляшко.

МОЗ та НСЗУ посилюють контроль за забезпеченням пацієнтів ліками, а громадян закликають повідомляти про порушення на гарячу лінію 16-77.

«Ганебна практика відправляти пацієнта купувати ліки власним коштом, коли він лікується в медзакладі, має бути зупинена. Якщо ви стикаєтесь з подібною ситуацією — звертайтеся на гарячу лінію НСЗУ 16-77 зі скаргою, що ваші права порушуються», — наголосив міністр.

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МОЗ охорона здоров'я Віктор Ляшко лікарня

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