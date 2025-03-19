Україна передасть міжнародним партнерам список об’єктів для припинення атак з боку РФ – Зеленський

Зеленський пропонує список об'єктів для зупинки атак обох сторін.

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Україна підготує і передасть своїм міжнародним партнерам список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об'єктів, по яких Росія має припинити наносити удари. Якщо Росія дійсно зупинить атаки на ці об'єкти, Україна також відмовиться від ударів по енергетичній сфері країни-агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.

Зеленський підкреслив, що для нього недостатньо лише слів російського президента Володимира Путіна про припинення атак на енергетичні об’єкти.

«Точно запевнень і тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Чому? Тому ця війна зробила нас дуже практичними людьми», – сказав Зеленський.

Він нагадав про нічний удар, який стався після заяви Путіна про припинення атак. У відповідь на його слова Росія здійснила 145 ударів дронів, 4 ракети С-300 та 2 балістичні ракети «Іскандер», спричинивши руйнування на залізничних шляхах, аграрних підприємствах та цивільних об'єктах.

Зеленський додав, що Україна прагне до контролю за виконанням цих домовленостей, і що основним суб’єктом контролю повинні бути Сполучені Штати.

«Якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – він у нас є – список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів (цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам), і якщо рускі не будуть бити по нашим об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах», — підсумував президент України.

Як відомо, після розмови Путіна з Трампом РФ вдарила 150 дронами по енергетиці, лікарнях України.

Раніше «Судово-юридична газета» оприлюднила заяву Білого дому про підсумки розмови Трампа і Путіна.

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