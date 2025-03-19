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Украина передаст международным партнерам список объектов для прекращения атак со стороны РФ – Зеленский

13:51, 19 марта 2025
Зеленский предлагает список объектов для остановки атак обеих сторон.
Украина передаст международным партнерам список объектов для прекращения атак со стороны РФ – Зеленский
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Украина подготовит и передаст своим международным партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым Россия должна прекратить наносить удары. Если Россия действительно остановит атаки на эти объекты, Украина также откажется от ударов по энергетической сфере страны-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки.

Зеленский подчеркнул, что для него недостаточно только слов российского президента Владимира Путина о прекращении атак на энергетические объекты.

«Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми», - сказал Зеленский.

Он напомнил о ночном ударе, который произошел после заявления Путина о прекращении атак. В ответ на его слова Россия осуществила 145 ударов дронов, 4 ракеты С-300 и 2 баллистические ракеты «Искандер», вызвав разрушения на железнодорожных путях, аграрных предприятиях и гражданских объектах.

Зеленский добавил, что Украина стремится к контролю за выполнением этих договоренностей, и что основным субъектом контроля должны быть Соединенные Штаты.

«Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов - он у нас есть - список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам», - подытожил президент Украины.

Как известно, после разговора Путина с Трампом РФ ударила 150 дронами по энергетике, больницам Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» обнародовала заявление Белого дома об итогах разговора Трампа и Путина.

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энергетика война Владимир Зеленский

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