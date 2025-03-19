Після розмови Путіна з Трампом РФ вдарила 150 дронами по енергетиці, лікарнях України, – Зеленський

«Слова Путіна дуже розходяться з реальністю», – заявив Президент України до підтримки оборони країни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розмови між Путіним і президентом США Дональдом Трампом Росія в ніч на 19 березня 2025 року випустила 150 дронів, завдавши ударів по українській енергетиці, транспорту та інфраструктурі, а також вразивши дві лікарні.

«Після розмови путіна з президентом США Дональдом Трампом, коли путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, у тому числі по об’єктах енергетики, удари були по транспорту, вражено було, на жаль дві лікарні, по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої ППО, потрібен тиск на росію заради безпеки та порятунку життів людей», – сказав Президент України на пресконференції у Фінляндії де має зустріч з президентом Александром Стуббом.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по лікарні на Сумщині – пацієнти опинилися заблокованими.

Раніше «Судово-юридична газета» оприлюднила заяву Білого дому про підсумки розмови Трампа і Путіна.

Раніше Зеленський заявив, що найближчими місяцями РФ наступатиме на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках, а також на сході України.

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