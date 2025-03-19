Зеленський повідомив, що 19 березня проведе телефонну розмову з Трампом

Володимир Зеленський заявив, що обговорюватиме з Дональдом Трампом деталі наступних кроків.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 19 березня матиме телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії Александр Стуббом.

Зеленський очікує обговорення деталей наступних кроків, а також очікує почути від Трампа деталі телефонної розмови з Путіним, яка відбулася напередодні.

«Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі, я думаю деталі наступних кроків. У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд і я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось йде правильно.

Тому ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним», – сказав Президент України.

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