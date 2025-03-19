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Твір мистецтва, створений ШІ без участі людини, не може бути захищений авторським правом — Апеляційний суд США

19:28, 19 березня 2025
Апеляційний суд США зазначив, що авторські права можуть поширюватися лише на твори, створені людиною.
Твір мистецтва, створений ШІ без участі людини, не може бути захищений авторським правом — Апеляційний суд США
Фото: autogpt.net
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Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, 18 березня підтвердив, що твір мистецтва, створений штучним інтелектом без участі людини, не може бути захищений авторським правом відповідно до законодавства США, пише Reuters.

Апеляційний суд округу Колумбія погодився з Управлінням з авторських прав США, що зображення, створене ШІ-системою «DABUS» Стіва Талера, не підлягає авторському захисту, оскільки лише твори з людським авторством можуть отримати авторські права.

Раніше Управління з авторських прав відхилило його заявку у 2022 році, зазначивши, що авторські права можуть поширюватися лише на твори, створені людиною.

У 2023 році федеральний суддя округу Колумбія підтвердив це рішення, заявивши, що людське авторство є «фундаментальною вимогою авторського права», заснованою на «віковому усталеному розумінні».

Талер заявив Апеляційному суду округу Колумбія, що таке рішення може «відбити бажання інвестувати та працювати у критично важливій і новій сфері, що розвивається».

Суддя Патрісія Міллетт зазначила, що закон США про авторське право «вимагає, щоб кожен твір спочатку створювався людиною».

«Оскільки багато положень Закону про авторське право мають сенс лише у тому випадку, якщо автором є людина, найбільш логічне тлумачення Закону про авторське право полягає в тому, що для реєстрації необхідне людське авторство», — постановив суд.

Раніше Верховний суд Великої Британії виснував, що штучний інтелект не може бути винахідником і мати патентні права.

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США штучний інтелект

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