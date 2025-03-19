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Произведение искусства, созданное ИИ без участия человека, не может быть защищено авторским правом — Апелляционный суд США

19:28, 19 марта 2025
Апелляционный суд США отметил, что авторские права могут распространяться только на произведения, созданные человеком.
Произведение искусства, созданное ИИ без участия человека, не может быть защищено авторским правом — Апелляционный суд США
Фото: autogpt.net
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Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 марта подтвердил, что произведение искусства, созданное искусственным интеллектом без человеческого участия, не может быть защищено авторским правом в соответствии с законодательством США, пишет Reuters.

Апелляционный суд округа Колумбия согласился с Управлением по авторским правам США, что изображение, созданное ИИ-системой «DABUS» Стивена Талера, не подлежит авторской защите, поскольку только произведения с человеческим авторством могут получить авторские права.

Ранее Управление по авторским правам отклонило его заявку в 2022 году, указав, что авторские права могут распространяться только на произведения, созданные человеком.

В 2023 году федеральный судья округа Колумбия подтвердил это решение, заявив, что человеческое авторство является «фундаментальным требованием авторского права», основанным на «вековом устоявшемся понимании».

Талер заявил Апелляционному суду округа Колумбия, что такое решение может «отбить желание инвестировать и работать в критически важной и новой развивающейся сфере».

Судья Патрисия Миллетт заявила, что закон США об авторском праве «требует, чтобы вся работа изначально создавалась человеком».

«Поскольку многие положения Закона об авторском праве имеют смысл только в том случае, если автором является человек, наиболее логичное толкование Закона об авторском праве заключается в том, что для регистрации требуется человеческое авторство», — постановил суд.

Ранее Верховный суд Великобритании заключил, что искусственный интеллект не может быть изобретателем и иметь патентные права.

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США искусственный интеллект

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