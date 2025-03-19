В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

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Для увеличения количества потенциальных участников конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) парламентский Комитет по вопросам правовой политики предлагает пересмотреть срок ограничений и перечень органов, на которые распространяются запреты относительно занятия должности судьи ВАКС. Соответствующие изменения предлагаются законопроектом 13114, который зарегистрировали глава Комитета Денис Маслов, народные депутаты Владимир Ватрас, Николай Стефанчук и другие.

«Есть целесообразность сокращения срока определенных ограничений с 10 до 5 лет, а также исключения из перечня ограничений органов, причастность которых к деятельности ВАКС не является существенной или непосредственно связанной с выполнением функций суда», – отмечают авторы.

В частности, такой запрет претендовать на должность ВАКС могут снять для работников таможенных органов, НАЗК, АРМА, АМКУ, Счетной палаты, Государственной налоговой службы, Минфина.

Также будет несколько упрощено ограничение для бывших прокуроров и работников ГБР – вместо 10 лет будет установлен «ценз» в 5 лет. При этом ограничение в 10 лет остается для работников НАБУ и САП.

Соответствующие изменения законопроект предусматривает в статье 7 Закона «О Высшем антикоррупционном суде» относительно пересмотра ограничений, препятствующих лицу участвовать в конкурсе на должность судьи ВАКС.

Сейчас, напомним, не может быть назначено судьей Высшего антикоррупционного суда

1) лицо, которое в течение 10 лет, предшествующих назначению, работало (проходило службу) в:

• органах прокуратуры Украины,

• внутренних дел Украины,

• Национальной полиции Украины,

• Государственном бюро расследований,

• других правоохранительных органах (органах правопорядка),

• налоговой милиции,

• Службе безопасности Украины,

• таможенных органах,

• Национальном антикоррупционном бюро Украины,

• Бюро экономической безопасности Украины,

• Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК),

• Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других уголовных правонарушений (АРМА),

• Антимонопольном комитете Украины,

• Счетной палате,

• центральном органе исполнительной власти, обеспечивающем формирование и реализацию государственной налоговой и таможенной политики (Государственная налоговая служба),

• центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (Министерство финансов);

• занимало политические должности, имело представительный мандат;

2) которое в течение последних 5 лет входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых либо других договорных отношениях с политической партией.

После внесения изменений этим законопроектом эти специальные требования к судье ВАКС будут звучать так.

Не может быть назначено судьей Высшего антикоррупционного суда лицо:

1) которое в течение 10 лет, предшествующих назначению: работало (проходило службу) в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ); занимало политические должности, имело представительный мандат;

2) которое в течение последних 5 лет: входило в состав руководящих органов политической партии или находилось в трудовых либо других договорных отношениях с политической партией; работало (проходило службу) в:

• органах прокуратуры Украины (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры),

• внутренних дел Украины,

• Национальной полиции Украины,

• Государственном бюро расследований,

• других правоохранительных органах (органах правопорядка),

• налоговой милиции,

• Службе безопасности Украины,

• Бюро экономической безопасности Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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