ВСП временно отстранил от правосудия судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко

Судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко отстранили на время расследования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия временно отстранил судью Полтавского апелляционного суда Валентина Томилко от исполнения обязанностей на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП, принятого 19 марта 2025 года. Об этом сообщили в ВСП.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 19 марта 2025 года, судья Полтавского апелляционного суда Томилко Валентин Петрович отстранен от правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.