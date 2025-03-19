Легендарная украинская поэтесса Лина Костенко празднует свое 95-летие

19 марта Лине Костенко исполняется 95 лет.

Фото: Getty Images

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19 марта украинской поэтессе, писательнице и общественной деятельнице Лине Костенко исполняется 95 лет.

Лина Костенко родилась в 1930 году в Ржищеве на Киевщине в семье учителей, а с 1936 года вместе с семьей переехала в столицу, где проживает и сейчас.

Она известна своими произведениями, среди которых поэтические сборники «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961), «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), а также роман в стихах «Маруся Чурай» (1979) и поэма «Берестечко» (1999, 2010).

В 2010 году вышел ее первый прозаический роман «Записки українського самашедшого», который стал популярным среди читателей.

За свое творчество Лина Костенко была номинирована вместе с Павлом Тычиной и Иваном Драчем на Нобелевскую премию по литературе.

Также она стала одной из первых лауреатов Шевченковской премии, а еще лауреатом Премии Антоновичей.

В июле 2022 года она получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. А в мае 2024 года — звание «Почетного гражданина города Киева».

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