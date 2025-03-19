Легендарна українська поетеса Ліна Костенко святкує своє 95-річчя

19 березня Ліні Костенко виповнюється 95 років.

Фото: Getty Images

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19 березня українській поетесі, письменниці та громадській діячці Ліні Костенко виповнюється 95 років.

Ліна Костенко народилася у 1930 році в Ржищеві на Київщині в родині вчителів, а з 1936 року разом із сім’єю переїхала до столиці, де й проживає нині.

Вона відома своїми творами, серед яких поетичні збірки «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958), «Мандрівки серця» (1961), «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), а також роман у віршах «Маруся Чурай» (1979) і поема «Берестечко» (1999, 2010).

У 2010 році вийшов її перший прозовий роман «Записки українського самашедшого», який став популярним серед читачів.

За свою творчість Ліна Костенко була номінована разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем на Нобелівську премію з літератури. Також вона стала однією із перших лауреаток Шевченківської премії, а ще була лауреаткою Премії Антоновичів.

У липні 2022 року вона отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. А у травні 2024-го – звання «Почесного громадянина міста Києва».

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