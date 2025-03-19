Чи впливають кошти на оздоровлення дитини на субсидію – пояснили у Мінсоцполітики

Оздоровчі кошти для дітей не знижують шанси на отримання субсидії.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, що державна допомога на оздоровлення та відпочинок дітей не впливатиме на право сім’ї отримувати житлову субсидію.

Кошти, які батьки або опікуни отримують для оплати таких послуг, не враховуються до середньомісячного сукупного доходу родини. Це означає, що участь у програмах підтримки для дітей не позбавить сім’ю права на субсидію.

У Мінсоцполітики закликали громадян сміливо користуватися можливостями, які надає держава для оздоровлення дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.