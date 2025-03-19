Суддя в США заблокувала указ Трампа, який забороняє трансгендерам служити у війську

Суд заблокував указ Трампа щодо заборони трансгендерам служити у війську.

Джерело фото: JIM LOSCALZO - POOL VIA CNP | SCANPIX

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральна суддя 18 березня на невизначений термін заблокувала виконання указу президента США Дональда Трампа, яким фактично забороняється трансгендерним особам відкрито служити у війську. Про це пише The Hill.

Суддя Окружного суду США Ана Рейес, призначена попереднім президентом Джо Байденом, заборонила міністру оборони Піту Хегсету та іншим військовим посадовцям впроваджувати указ Трампа або будь-яку нову політику, яка б його реалізовувала. Вона також постановила, що статус позивачів у війську має залишатися незмінним до подальшого розпорядження суду.

Суддя зазначила, що її рішення має на меті «зберегти статус-кво» щодо військової політики стосовно служби трансгендерів, яка існувала до підписання Трампом указу. Вона відклала виконання наказу до п'ятниці – 21 березня, щоб дати адміністрації час для оскарження.

«Суд розуміє, що цей висновок викличе палкі публічні дебати та апеляції», – написала Рейес у своїй ухвалі. «У здоровій демократії обидва ці явища є позитивними результатами».

Шість чинних військовослужбовців і двоє осіб, які намагалися вступити на військову службу, подали позов проти адміністрації Трампа невдовзі після підписання указу 27 січня, стверджуючи, що указ порушує їхні конституційні права. Ще дві схожі справи перебувають на розгляді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.