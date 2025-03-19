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Ошукали на крипті на 12 млн грн, а тепер можуть сісти на 12 років – викрито міжнародну шахрайську схему

18:53, 19 березня 2025
В Україні викрили шахраїв, які виманили мільйони на фейковому «хмарному майнінгу».
Ошукали на крипті на 12 млн грн, а тепер можуть сісти на 12 років – викрито міжнародну шахрайську схему
Фото: cyberpolice.gov.ua
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Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії, Німеччини та за підтримки Європолу викрили міжнародну злочинну групу, яка виманювала гроші у людей, пропонуючи інвестувати в фіктивний проєкт «хмарного майнінгу» криптовалюти.

За даними кіберполіції, шахраї діяли з 2021 року, активно рекламуючи свої «послуги» у європейському інтернет-просторі. Вони створили спеціальний вебсервіс, що імітував діяльність проєкту, вводячи вкладників в оману. Насправді жодного майнінгу не відбувалося, а гроші інвесторів осідали на рахунках зловмисників.

До злочинної схеми були залучені троє громадян України, які відігравали роль посередників у відмиванні коштів. Двоє з них виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення, а третій залишився в Україні та проживає у Дніпрі.

Під час розслідування латвійські правоохоронці виявили криптогаманці, які використовували шахраї, та простежили рух коштів. Загальний обсяг надходжень на один із гаманців становить 154,6 біткойна – це майже 13 мільйонів доларів. Встановлена сума збитків наразі сягає щонайменше 300 тисяч доларів (близько 12 млн грн). Серед ошуканих – громадяни США, Латвії, Ізраїлю, Мальти, Іспанії та інших країн.

Одночасні обшуки відбулися в Дніпрі та в Німеччині за місцями проживання підозрюваних. Вилучено докази протиправної діяльності. Трьом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвії, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та загальну кількість потерпілих.

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