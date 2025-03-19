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Обманули на крипте на 12 млн грн, а теперь могут сесть на 12 лет – разоблачена международная мошенническая схема

18:53, 19 марта 2025
В Украине разоблачили мошенников, которые выманили миллионы на фейковом «облачном майнинге».
Обманули на крипте на 12 млн грн, а теперь могут сесть на 12 лет – разоблачена международная мошенническая схема
Фото: cyberpolice.gov.ua
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Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии, Германии и при поддержке Европола разоблачили международную преступную группу, которая выманивала деньги у людей, предлагая инвестировать в фиктивный проект «облачного майнинга» криптовалюты.

По данным киберполиции, мошенники действовали с 2021 года, активно рекламируя свои «услуги» в европейском интернет-пространстве. Они создали специальный веб-сервис, имитирующий деятельность проекта, вводя вкладчиков в заблуждение. На самом деле никакого майнинга не происходило, а деньги инвесторов оседали на счетах злоумышленников.

К преступной схеме были привлечены трое граждан Украины, которые играли роль посредников в отмывании средств. Двое из них выехали в Германию после начала полномасштабного вторжения, а третий остался в Украине и проживает в Днепре.

В ходе расследования латвийские правоохранители обнаружили криптокошельки, которые использовали мошенники, и проследили движение средств. Общий объем поступлений на один из кошельков составляет 154,6 биткойна - это почти 13 миллионов долларов. Установленная сумма ущерба пока достигает не менее 300 тысяч долларов (около 12 млн грн). Среди обманутых - граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Одновременные обыски прошли в Днепре и в Германии по местам жительства подозреваемых. Изъяты доказательства противоправной деятельности. Трем фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии, что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы и общее количество пострадавших.

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