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У Раді заявили, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК неприпустиме, і ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини

11:14, 19 березня 2025
«Ми не голосували за «бусифікацію» – Олександр Бакумов прокоментував мету законопроекту про посилення відповідальності працівників ТЦК.
У Раді заявили, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК неприпустиме, і ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини
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ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини і громадянина. Нацполіція та інші правоохоронні структури за належних обставин можуть застосовувати фізичну силу, спецзасоби чи зброю. Але якщо представники ТЦК вдаються до цього, то це є неадекватним і незаконним. На це вказав народний депутат, член парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, коментуючи підготовку до розгляду в другому читанні законопроекту 12442 про посилення відповідальності для працівників ТЦК та військово-лікарських комісій, які порушують закон. Цей документ може бути розглянутий уже на найближчих пленарних засіданнях.

Бакумов наголосив, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК або вжиття ними спеціальних засобів, застосування вогнепальної зброї неприпустиме, оскільки ЗСУ й інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини і громадянина.

«У державі створені Нацполіція та інші правоохоронні структури, які за належних обставин можуть застосовувати фізичну силу, спецзасоби чи зброю. Якщо представники ТЦК вдаються до цього, то це є неадекватним і незаконним. Понад рік тому у Верховній Раді ми голосували за закон, що посилював відповідальність. Ми тоді не голосували за «бусифікацію», таких методів немає. Це все вигадки тих, хто намагається виконати завдання, але не вміє і не має можливості це зробити професійно. Є легальні способи спонукати громадян до виконання свого обов’язку із захисту Батьківщини, і ми повертаємо все в законне русло», - підкреслив народний депутат.

Олександр Бакумов зазначив, що жодних моментів, які б викликали серйозну дискусію у Верховній Раді під час проходження законопроектом 12442 першого читання не було. «Про всі правки, які будуть подані до другого читання, ми додатково поінформуємо суспільство. Запроваджуючи більш суворі правила, ми хочемо, щоб посадові особи ТЦК та ВЛК розуміли рівень своєї відповідальності перед українським народом, перед нашим суспільством, і щоб за кожним їхнім рішенням була об’єктивність, справедливість, неупередженість і, головне, законність», - зазначив парламентарій.

Він нагадав, що законопроект був ініційований Комітетом нацбезпеки, оборони та розвідки й Комітетом із питань правоохоронної діяльності, які провели спільне засідання із залученням Генштабу ЗСУ. Документ став відповіддю на випадки порушення прав і свобод людини та громадянина під час здійснення мобілізації, зокрема неадекватне застосування фізичної сили, спецзасобів, мобілізації людей, які мали право на відстрочку тощо.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає йому, або до незаконного звільнення громадянина від призову.

В той же час, як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд вказав, що встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби. 

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ТЦК

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