У Києві затримали трьох чоловіків, які влаштували перегони зі стріляниною — відео

Чоловіки влаштували стрілянину та побили іноземця через неповернутий борг.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру місцевим мешканцям, які влаштували на дорогах столиці перегони зі стріляниною.

Як повідомила Київська міська прокуратура, іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути 120 тисяч доларів чоловік в обумовлені строки не зміг.

«Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо. Попри це, відчувши загрозу, боржник поїхав», - заявили у поліції.

Троє зловмисників почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав вже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по 40 тис. доларів США кожному з кредиторів.

Трьох нападників затримали та повідомили їм про підозру.

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