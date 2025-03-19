Судья в США заблокировала указ Трампа, запрещающий трансгендерам служить в армии

Суд заблокировал указ Трампа о запрете трансгендерам служить в армии.

Источник фото: JIM LOSCALZO - POOL VIA CNP | SCANPIX

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Федеральный судья 18 марта на неопределенный срок заблокировала исполнение указа президента США Дональда Трампа, которым фактически запрещается трансгендерным лицам открыто служить в армии. Об этом пишет The Hill.

Судья Окружного суда США Ана Рейес, назначенная предыдущим президентом Джо Байденом, запретила министру обороны Питу Хегсету и другим военным должностным лицам внедрять указ Трампа или любую новую политику, которая бы его реализовывала. Она также постановила, что статус истцов в армии должен оставаться неизменным до дальнейшего распоряжения суда.

Судья отметила, что ее решение направлено на «сохранение статус-кво» в отношении военной политики о службе трансгендеров, которая существовала до подписания Трампом указа. Она отложила исполнение приказа до пятницы, 21 марта, чтобы дать администрации время на обжалование.

«Суд понимает, что этот вывод вызовет жаркие публичные дебаты и апелляции», – написала Рейес в своем постановлении. «В здоровой демократии оба этих явления являются положительными результатами».

Шесть действующих военнослужащих и двое лиц, пытавшихся поступить на военную службу, подали иск против администрации Трампа вскоре после подписания указа 27 января, утверждая, что указ нарушает их конституционные права. Еще два аналогичных дела находятся на рассмотрении.

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