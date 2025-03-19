Влияют ли средства на оздоровление ребенка на субсидию – объяснили в Минсоцполитики

Оздоровительные средства для детей не снижают шансы на получение субсидии.

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Министерство социальной политики Украины разъяснило, что государственная помощь на оздоровление и отдых детей не будет влиять на право семьи получать жилищную субсидию.

Средства, которые родители или опекуны получают для оплаты таких услуг, не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи. Это означает, что участие в программах поддержки для детей не лишит семью права на субсидию.

В Минсоцполитики призвали граждан смело пользоваться возможностями, которые предоставляет государство для оздоровления детей.

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