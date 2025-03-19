ВРП тимчасово відсторонила від правосуддя суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка

Суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка відсторонили на час розслідування.

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Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка від виконання обов’язків на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП, ухваленого 19 березня 2025 року. Про це повідомили у ВРП.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 19 березня 2025 року, суддю Полтавського апеляційного суду Томилка Валентина Петровича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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