Зеленский сообщил, что 19 марта проведет телефонный разговор с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать с Дональдом Трампом детали следующих шагов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 марта будет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александр Стуббом.

Зеленский ожидает обсуждения деталей следующих шагов, а также ожидает услышать от Трампа детали телефонного разговора с Путиным, который состоялся накануне.

«Мы сегодня с ним будем обсуждать детали, я думаю детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно.

Тому ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним», – сказал Президент Украины.

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