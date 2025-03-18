Володимир Зеленський прибув до Фінляндії – очікується зустріч з президентом Стуббом

Зеленський і Стубб обговорять двосторонні питання на зустрічі у Фінляндії.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Фінляндії 18 березня. Про це повідомив в соцмережі Х президент Фінляндії Александр Стубб.

«Маємо честь вітати президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську у Фінляндії», — написав Александр Стубб.

Очікується, що в середу, 19 березня, Зеленський зустрінеться з президентом Стуббом для обговорення двосторонніх питань.

Нагадаємо, до Стубб один з європейських лідерів, які претендують на включення до переговорної групи від імені Європи щодо питань завершення війни в України.

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