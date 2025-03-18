Владимир Зеленский прибыл в Финляндию – ожидается встреча с президентом Стуббом

Зеленский и Стубб обсудят двусторонние вопросы на встрече в Финляндии.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Финляндию 18 марта. Об этом сообщил в соцсети Х президент Финляндии Александр Стубб.

«Имеем честь приветствовать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Финляндии», - написал Александр Стубб.

Ожидается, что в среду, 19 марта, Зеленский встретится с президентом Стуббом для обсуждения двусторонних вопросов.

Напомним, до Стубб один из европейских лидеров, которые претендуют на включение в переговорную группу от имени Европы по вопросам завершения войны в Украине.

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