Сотрудники ГУИС сдали кровь для раненых военных и пострадавших от обстрелов РФ киевлян, фото

К акции по сдаче крови присоединились более 50 сотрудников ГУИС.

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Во вторник, 18 марта, более 50 сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы приняли участие в проведении в ведомстве Дня донора. Об этом сообщила пресс-служба ГУИС.

«Среди участников были как те, кто впервые становился донором и фактически отмечал свой дебют в этом благородном деле, так и ветераны движения. В частности, ведущий специалист по вопросам гражданской защиты ЦОЗ ГУИС Украины Владислав Руденко занимается донорством на постоянной основе уже более 40 лет и стремится сдавать кровь для медицинских нужд не менее двух раз в год», – заявили в ведомстве.

В целом целевой группой, для которой предназначена собранная в рамках данной инициативы кровь, станут военнослужащие, проходящие лечение в госпиталях, а также гражданские лица, пострадавшие в результате вражеских обстрелов.

«Если до полномасштабного вторжения России две трети пациентов не получали кровь вовремя или вовсе не получали, то после февраля 2022 года эта ситуация приобрела особую важность. И сегодня мы благодарны инициативе Минюста за то, что они совместно с коллегами смогли объединиться и присоединиться к акции по сдаче крови», – отметила представитель ДонорUA Дарья Сидорук.

В ГУИС отмечают, что сегодня во время Дня донора состоялся и своеобразный дебют – в семьях сотрудников зародилась семейная традиция донорства.

«Лица, проходящие службу в нашей системе, должны обязательно сдавать кровь, особенно с учетом нынешних военных реалий. Поэтому мои коллеги и я активно присоединились к этой важной акции. Я сдаю кровь с 1998 года, с того момента, как стал курсантом профильного учебного заведения. С тех пор стараюсь несколько раз в год участвовать в донорском движении. А с сегодняшнего дня это стало уже и нашей семейной традицией, поскольку и моя жена Снежана впервые присоединилась к такому донорству», – рассказал о своем опыте начальник управления по вопросам обеспечения режима Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, полковник внутренней службы Сергей Чабанюк.

В ведомстве добавили, что донорская кровь в условиях военного времени крайне востребована. Государство вместе с партнерами старается создать банк крови, чтобы каждый, кто в ней нуждается, мог вовремя получить эту жизненно важную жидкость человеческого организма.

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