Трамп отменил защиту спецслужб для детей Байдена

Дональд Трамп лишил детей Байдена охраны спецслужб.

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Президент США Дональд Трамп отменил охрану для детей Джо Байдена. Он заявил, что с этого момента они больше не будут получать защиту. Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

По его словам, теперь Гантер Байден больше не будет пользоваться защитой Секретной службы. Также как и Эшли Байден, имеющая 13 агентов, будет изъята из списка.

"Гантер Байден находился под защитой Секретной службы в течение длительного времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов", - заявил Трамп.

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как у Трампа спросили подробности защиты Гантера Байдена Секретной службой. Президент США на это ответил, что "не знал об этом, но рассмотрит этот вопрос", пишет Reuters.

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