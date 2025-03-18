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Трамп ведет телефонный разговор с Путиным – Белый дом

17:28, 18 марта 2025
Трамп в Овальном кабинете проводит телефонный разговор с Путиным.
Трамп ведет телефонный разговор с Путиным – Белый дом
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Президент США Дональд Трамп сейчас находится в Овальном кабинете, где проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дан Скавино.

По его словам, переговоры продолжаются с 10:00 по восточному времени США (EDT), и все проходит хорошо.

«Президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 EDT. Звонок проходит хорошо, и все еще продолжается», - написал Скавино в соцсети Х.

Напомним, Трамп говорил об Украине со Стармером перед разговором с Путиным.

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США россия путин Дональд Трамп

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