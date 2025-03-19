Неправомерность действий пешехода не освобождает водителя от обязанности немедленно снизить скорость вплоть до остановки автомобиля – Верховный Суд

В кассационной жалобе сторона указывала, что судами не была дана надлежащая оценка тому, что потерпевший нарушил ПДД и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник фото: roadsafety.co.za

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Неправомерность действий потерпевшего пешехода, который находился на проезжей части дороги, не освобождает водителя от обязанности выполнить требование п. 12.3 ПДД и немедленно принять меры для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 14 января 2025 года по делу №592/7961/18.

Обстоятельства дела

Водитель, управляя служебным автомобилем и нарушив ПДД, нанес тяжелые телесные повреждения пешеходу, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Суды предыдущих инстанций признали водителя виновным и осудили его по ч. 2 ст. 286 УК.

В кассационной жалобе гражданский ответчик указывает, что судами не дана надлежащая оценка тому, что потерпевший нарушил ПДД и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решение апелляционного суда. Верховный Суд указал, что неправомерность действий потерпевшего пешехода не во всех случаях исключает виновность осужденного.

Тот факт, что в результате грубого нарушения ПДД потерпевший создал опасность для дорожного движения, не вызывает сомнений. Однако, независимо от причин возникновения опасности для движения или препятствия, водитель обязан был выполнить требование пункта 12.3 ПДД и немедленно принять меры для снижения скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия.

Таким образом, тот факт, что опасность для движения, а именно нахождение пешехода на проезжей части дороги, была создана вследствие собственного неправомерного поведения пешехода, не освобождает водителя от выполнения требований указанного пункта Правил.

Апелляционная инстанция учла нарушение потерпевшим п. 4.14 г ПДД, в том числе при определении наказания, однако установила, что в прямой причинной связи с наступившими последствиями находится нарушение осужденным п. 12.3 ПДД.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», вред, причиненный в результате ДТП по вине водителя, который управлял автомобилем в связи с выполнением своих трудовых (служебных) обязанностей на основании трудового договора с лицом, владеющим транспортным средством, возмещается владельцем этого источника повышенной опасности, а не виновным водителем.

Автор: Наталя Мамченко

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