Протиправність дій пішохода не звільняє водія від обов’язку негайно зменшити швидкість аж до зупинки авто – Верховний Суд

У касаційній скарзі сторона вказувала, що судами не надано належну оцінку тому, що потерпілий порушив ПДР та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Джерело фото: roadsafety.co.za

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Протиправність дій потерпілого пішохода, який перебував на проїзній частині дороги, не звільняє водія від обов’язку виконати вимогу п. 12.3 ПДР і негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 14 січня 2025 року по справі №592/7961/18.

Обставини справи

Водій, керуючи службовим автомобілем і порушивши ПДР, завдав тяжких тілесних ушкоджень пішоходу, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили водія за ч. 2 ст. 286 КК.

У касаційній скарзі цивільний відповідач вказує, що судами не надано належну оцінку тому, що потерпілий порушив ПДР та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. Верховний Суд вказав, що протиправність дій потерпілого пішохода не у всякому випадку виключає винуватість засудженого.

Той факт, що внаслідок грубого порушення ПДР потерпілий створив небезпеку для дорожнього руху, не викликає сумніву. Однак, незалежно від причин виникнення небезпеки для руху або перешкоди, водій зобов’язаний був виконати вимогу пункту 12.3 ПДР і негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди.

Таким чином, той факт, що небезпеку для руху, а саме перебування пішохода на проїзній частині дороги, створено внаслідок власної протиправної поведінки пішохода не звільняє водія від виконання вимог зазначеного пункту Правил.

Апеляційна інстанція врахувала порушення потерпілим п. 4.14 г ПДР, зокрема і при визначенні покарання, однак встановила, що в прямому причинному зв’язку з наслідками, що настали, знаходиться порушення засудженим п. 12.3 ПДР.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем у зв'язку з виконанням своїх трудових (службових) обов'язків на підставі трудового договору з особою, яка володіє транспортним засобом, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.

Автор: Наталя Мамченко

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