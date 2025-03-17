Водій, який керує авто у зв'язку з виконанням трудових чи службових обов'язків, не є суб’єктом, який несе відповідальність за завдану автомобілем шкоду – Верховний Суд

У цьому випадку таким суб’єктом є законний володілець джерела підвищеної небезпеки і шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.

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Шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем у зв'язку з виконанням своїх трудових (службових) обов'язків на підставі трудового договору з особою, яка володіє транспортним засобом, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у своїй постанові від 14.01.2025 по справі № 592/7961/18.

Обставини справи

Водій, керуючи службовим автомобілем і порушивши ПДР, завдав тяжких тілесних ушкоджень пішоходу, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Місцевий суд визнав винуватим і засудив водія за ч. 2 ст. 286 КК. За цивільним позовом потерпілого зі страхової компанії та засудженого стягнуто відшкодування матеріальної і моральної шкоди, витрати на лікування та правову допомогу в розмірах, вказаних у вироку суду.

Апеляційний суд оскарженою ухвалою, крім іншого, стягнув зі страхової компанії на користь потерпілого 99 172 грн у відшкодування допомоги у зв’язку з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, вартості реабілітації та страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю, а з ТОВ «В» – моральну шкоду в розмірі 100 000 грн.

У касаційній скарзі відповідач просить змінити оскаржене рішення, виключивши з нього рішення про стягнення з ТОВ «В» на користь потерпілого моральної шкоди в розмірі 100 000 грн.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС ВС встановив, що суд першої інстанції відмовив в задоволенні цивільного позову потерпілого до відповідача, оскільки під час судового розгляду не визнав, що під час ДТП засуджений виконував службові обов’язки.

Апеляційний суд дійшов висновку, що матеріали справи містять достатньо доказів на підтвердження того, що засуджений на час події перебував у трудових відносинах з відповідачем. ККС ВС не має підстав ставити під сумнів цей висновок суду апеляційної інстанції.

Як зазначив ККС ВС, особа, яка керує транспортним засобом у зв'язку з виконанням своїх трудових (службових) обов'язків на підставі трудового договору з особою, яка володіє транспортним засобом, не є суб’єктом, який несе відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

У цьому випадку таким суб’єктом є законний володілець джерела підвищеної небезпеки і шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.

Автор: Наталя Мамченко

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