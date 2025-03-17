Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Водій, який керує авто у зв'язку з виконанням трудових чи службових обов'язків, не є суб’єктом, який несе відповідальність за завдану автомобілем шкоду – Верховний Суд

08:00, 17 березня 2025
У цьому випадку таким суб’єктом є законний володілець джерела підвищеної небезпеки і шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.
Водій, який керує авто у зв'язку з виконанням трудових чи службових обов'язків, не є суб’єктом, який несе відповідальність за завдану автомобілем шкоду – Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем у зв'язку з виконанням своїх трудових (службових) обов'язків на підставі трудового договору з особою, яка володіє транспортним засобом, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у своїй постанові від 14.01.2025 по справі № 592/7961/18.

Обставини справи

Водій, керуючи службовим автомобілем і порушивши ПДР, завдав тяжких тілесних ушкоджень пішоходу, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Місцевий суд визнав винуватим і засудив водія за ч. 2 ст. 286 КК. За цивільним позовом потерпілого зі страхової компанії та засудженого стягнуто відшкодування матеріальної і моральної шкоди, витрати на лікування та правову допомогу в розмірах, вказаних у вироку суду.

Апеляційний суд оскарженою ухвалою, крім іншого, стягнув зі страхової компанії на користь потерпілого 99 172 грн у відшкодування допомоги у зв’язку з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, вартості реабілітації та страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю, а з ТОВ «В» – моральну шкоду в розмірі 100 000 грн.

У касаційній скарзі відповідач просить змінити оскаржене рішення, виключивши з нього рішення про стягнення з ТОВ «В» на користь потерпілого моральної шкоди в розмірі 100 000 грн.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС ВС встановив, що суд першої інстанції відмовив в задоволенні цивільного позову потерпілого до відповідача, оскільки під час судового розгляду не визнав, що під час ДТП засуджений виконував службові обов’язки.

Апеляційний суд дійшов висновку, що матеріали справи містять достатньо доказів на підтвердження того, що засуджений на час події перебував у трудових відносинах з відповідачем. ККС ВС не має підстав ставити під сумнів цей висновок суду апеляційної інстанції.

Як зазначив ККС ВС, особа, яка керує транспортним засобом у зв'язку з виконанням своїх трудових (службових) обов'язків на підставі трудового договору з особою, яка володіє транспортним засобом, не є суб’єктом, який несе відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

У цьому випадку таким суб’єктом є законний володілець джерела підвищеної небезпеки і шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія, що керував автомобілем, відшкодовується володільцем цього джерела підвищеної небезпеки, а не винним водієм.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби – Верховна Рада схвалила зміни

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, адже, на думку авторів, криміналізація зараження ВІЛ/СНІДом і венеричними захворюваннями – це «радянські традиції».

Мобілізація без проходження ВЛК – не привід для звільнення з військової служби: як судді Верховного Суду пояснили своє рішення

Судді Верховного Суду вказали, що факт непроходження позивачем медичного огляду ВЛК під час його призову не є свідченням непридатності та не є підставою для звільнення з військової служби.

Суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за неоновлення даних, хоча той оновив дані у Резерв+ у встановлені законом строки

ТЦК виписав штраф чоловіку за неоновлення даних, хоча той оновив дані у встановлений строк – суд скасував постанову ТЦК.

Хто кращий, той і буде працювати в бажаному йому суді – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, чому судді змагаються за можливість переводу в інший суд з кандидатами на посади суддів.

Встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби – Верховний Суд

Суди попередніх інстанцій визнали протиправними дії ТЦК щодо мобілізації чоловіка і зобов’язали військову частину звільнити його з військової служби, але Верховний Суд вказав, що це неефективний спосіб захисту.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України