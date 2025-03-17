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Водитель, управляющий автомобилем в связи с выполнением трудовых или служебных обязанностей, не является субъектом, который несет ответственность за вред, причиненный автомобилем – Верховный Суд

08:00, 17 марта 2025
В этом случае таким субъектом является законный владелец источника повышенной опасности, и вред, причиненный в результате ДТП по вине водителя, управлявшего автомобилем, возмещается владельцем этого источника повышенной опасности, а не виновным водителем.
Водитель, управляющий автомобилем в связи с выполнением трудовых или служебных обязанностей, не является субъектом, который несет ответственность за вред, причиненный автомобилем – Верховный Суд
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Вред, причиненный в результате ДТП по вине водителя, управлявшего автомобилем в связи с выполнением своих трудовых (служебных) обязанностей на основании трудового договора с лицом, владеющим транспортным средством, возмещается владельцем этого источника повышенной опасности, а не виновным водителем. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в своем постановлении от 14 января 2025 года по делу №592/7961/18.

Обстоятельства дела

Водитель, управляя служебным автомобилем и нарушив ПДД, причинил тяжкие телесные повреждения пешеходу, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Местный суд признал водителя виновным и осудил его по ч. 2 ст. 286 УК. По гражданскому иску потерпевшего со страховой компании и осужденного взысканы возмещение материального и морального вреда, расходы на лечение и правовую помощь в размерах, указанных в приговоре суда.

Апелляционный суд в обжалуемом определении, среди прочего, взыскал со страховой компании в пользу потерпевшего 99 172 грн в возмещение помощи в связи с временной и стойкой утратой трудоспособности, стоимости реабилитации и страховой выплаты за вред, причиненный здоровью, а с ООО «В» – моральный вред в размере 100 000 грн.

В кассационной жалобе ответчик просит изменить обжалуемое решение, исключив из него решение о взыскании с ООО «В» в пользу потерпевшего морального вреда в размере 100 000 грн.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменения определение апелляционного суда. В обоснование позиции КУС ВС установил, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении гражданского иска потерпевшего к ответчику, поскольку во время судебного разбирательства не признал, что во время ДТП осужденный выполнял служебные обязанности.

Апелляционный суд пришел к выводу, что материалы дела содержат достаточно доказательств, подтверждающих, что осужденный на момент события находился в трудовых отношениях с ответчиком. КУС ВС не имеет оснований ставить под сомнение этот вывод апелляционного суда.

Как отметил КУС ВС, лицо, управляющее транспортным средством в связи с выполнением своих трудовых (служебных) обязанностей на основании трудового договора с лицом, владеющим транспортным средством, не является субъектом, который несет ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

В этом случае таким субъектом является законный владелец источника повышенной опасности, и вред, причиненный в результате ДТП по вине водителя, управлявшего автомобилем, возмещается владельцем этого источника повышенной опасности, а не виновным водителем.

Автор: Наталя Мамченко

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