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Курская операция выполнила главную задачу – враг оттянул войска, – Зеленский

19:36, 14 марта 2025
Курская операция ВСУ заставила россиян ослабить давление на Харьков и Покровск.
Курская операция выполнила главную задачу – враг оттянул войска, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны успешно выполнили главную задачу Курской операции - отвлекли российские войска от Покровска, Харьковского направления и Сум. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, информирует Укринформ.

По словам главы государства, ситуация в Курской области остается сложной, но операция достигла поставленных целей. «Ситуация на Курщине понятно, что очень сложная. Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении. Они (россияне - ред.) оторвали оттуда на Курщину максимально свои войска. Затем они начали забирать с Восточного направления, но не оставляли своей главной задачи - Покровска. Мы все это понимали. Просто люди крепкие, которые понимали, что в какой-то момент есть шанс, что россияне остановятся на Покровском направлении. Так оно и получилось. Покровское направление - ситуация стабилизирована, как и на Харьковском направлении», - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские защитники действовали с пониманием того, что в определенный момент россияне могут приостановить наступление на Покровском направлении. «Так и произошло. Сейчас ситуация там стабилизировалась, как и на Харьковщине», - добавил он.

Зеленский выразил благодарность украинским воинам за мужество и профессионализм во время Курской операции. «Я считаю, что она свою задачу выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск», - подытожил президент.

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ВСУ война Владимир Зеленский

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