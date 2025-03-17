Верховный Суд указал, что требования должника к госисполнителю об обязательстве исполнить решение суда и снять арест с имущества не могут рассматриваться в исковом производстве

Истец, как сторона исполнительного производства, просил суд обязать исполнительную службу исполнить решение суда, провести перерасчет ежемесячных сумм алиментов и снять арест со всего его имущества.

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Требования должника в исполнительном производстве к государственному исполнителю об обязательстве совершить действия по исполнению решения суда и снятию ареста с имущества не могут рассматриваться в порядке искового производства, поскольку процессуальным законом предусмотрен иной порядок защиты прав сторон исполнительного производства, в частности подача жалобы на действия государственного исполнителя. На это в своем постановлении от 15 января 2025 года по делу №592/5020/24 указал Верховный Суд.

Обстоятельства дела

Дело было инициировано по иску к государству Украина в лице Заречного отдела государственной исполнительной службы, третье лицо – Главное управление Государственной казначейской службы в Сумской области, об обязательстве совершить определенные действия по исполнению решения суда относительно определения размера ежемесячных алиментов, обязательстве возместить имущественный ущерб, причиненный неисполнением решения суда, обязательстве снять арест с имущества, возместить моральный ущерб.

Истец, как сторона исполнительного производства, не согласился с действиями государственного исполнителя по исполнению решения суда, с расчетом ежемесячного размера алиментов и расчетом задолженности, которые сделал государственный исполнитель во исполнение указанного решения суда, в связи с чем просил суд обязать ГИС исполнить решение суда, провести перерасчет ежемесячных сумм алиментов и снять арест со всего его имущества.

Суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, в открытии производства по делу отказал, мотивируя свое решение тем, что указанные правоотношения регулируются специальными нормами права, установленными в разделе VII ГПК Украины «Судебный контроль за исполнением судебных решений».

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с определением местного суда и постановлением апелляционного суда, исходя из следующего.

Одним из средств юридической защиты сторон исполнительного производства при проведении исполнительных действий является судебный контроль за исполнением судебных решений в гражданских делах, который предусматривает, в частности, возможность осуществления определенных процессуальных действий в исполнительном производстве только с разрешения суда, а также обязанность суда рассмотреть жалобы на решения, действия или бездействие государственного исполнителя и других должностных лиц государственной исполнительной службы и иски, возникающие из отношений по принудительному исполнению судебных решений.

Стороны исполнительного производства имеют право обратиться в суд с жалобой, если считают, что решением, действием или бездействием государственного исполнителя либо другого должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя при исполнении судебного решения, принятого в соответствии с этим Кодексом, нарушены их права или свободы (ст. 447 ГПК Украины). Если описание и арест имущества проводились государственным исполнителем или частным исполнителем, жалоба стороны исполнительного производства рассматривается в порядке, предусмотренном разделом VII ГПК Украины.

Другие лица, являющиеся собственниками (владельцами) имущества и считающие, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит им, а не должнику, могут обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста, что предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Автор: Наталя Мамченко

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