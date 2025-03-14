Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина не взял «боевую» повестку из-за больной матери и жены – что решил суд

21:30, 14 марта 2025
На Львовщине мужчину судили за уклонение от мобилизации.
Мужчина не взял «боевую» повестку из-за больной матери и жены – что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителя Львовщины признали виновным в уклонении от мобилизации после того, как он отказался получить «боевую» повестку, объясняя это уходом за больной матерью и женой с инвалидностью.

Как говорится в приговоре Каменка-Бугского районного суда по делу № 446/407/24, в феврале 2024 года жителя села Великоселки остановили представители ТЦК и СП и вручили направление на военно-врачебную комиссию. Мужчина заявил, что не может проходить службу по семейным обстоятельствам, однако медкомиссия признала его годным. После этого он отказался получить повестку, что стало основанием для вызова полиции.

На суде обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что был нарушен порядок прохождения ВВК. Однако суд, ссылаясь на собранные доказательства, вынес приговор по статье 336 УК Украины и назначил три года заключения.

В документе указано, что мужчина является трудоспособным, не имеет на иждивении лиц, не работает, не занимается волонтерской деятельностью и не оказывал помощи ВСУ.

Приговор пока не вступил в силу - его можно обжаловать в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов повестка мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.

Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду