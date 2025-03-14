Мужчина не взял «боевую» повестку из-за больной матери и жены – что решил суд

На Львовщине мужчину судили за уклонение от мобилизации.

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Жителя Львовщины признали виновным в уклонении от мобилизации после того, как он отказался получить «боевую» повестку, объясняя это уходом за больной матерью и женой с инвалидностью.

Как говорится в приговоре Каменка-Бугского районного суда по делу № 446/407/24, в феврале 2024 года жителя села Великоселки остановили представители ТЦК и СП и вручили направление на военно-врачебную комиссию. Мужчина заявил, что не может проходить службу по семейным обстоятельствам, однако медкомиссия признала его годным. После этого он отказался получить повестку, что стало основанием для вызова полиции.

На суде обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что был нарушен порядок прохождения ВВК. Однако суд, ссылаясь на собранные доказательства, вынес приговор по статье 336 УК Украины и назначил три года заключения.

В документе указано, что мужчина является трудоспособным, не имеет на иждивении лиц, не работает, не занимается волонтерской деятельностью и не оказывал помощи ВСУ.

Приговор пока не вступил в силу - его можно обжаловать в течение 30 дней.

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