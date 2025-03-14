Практика судов
  1. В мире

Агентство США прекратит платить Reuters, Радио Свобода и Голосу Америки за подписку на новости

19:07, 14 марта 2025
USAGM разрывает контракты с некоторыми медиа, что сэкономит налогоплательщикам около $53 млн.
Агентство США прекратит платить Reuters, Радио Свобода и Голосу Америки за подписку на новости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое руководит «Голосом Америки» и «Радио Свобода», начало процесс расторжения контрактов с ведущими информационными агентствами Associated Press, Reuters и Agence France-Presse. Об этом сообщила специальный советник USAGM Кари Лейк в соцсети X.

«Сегодня я начала процесс расторжения контрактов агентства с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse. Это сэкономит налогоплательщикам около 53 миллионов долларов», - написала Лейк.

Она отметила, что USAGM финансируется за счет американских налогоплательщиков и не должен тратить деньги на сторонние медиа.

«С бюджетом почти в миллиард долларов мы должны делать новости сами», - добавила Лейк.

Напомним, ранее Reuters распространило фейк об отключении Украины от Starlink.

Кроме того, Reuters опубликовал фейк о депортации 240 тысяч украинских граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США СМИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.

Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду