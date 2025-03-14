USAGM разрывает контракты с некоторыми медиа, что сэкономит налогоплательщикам около $53 млн.

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Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое руководит «Голосом Америки» и «Радио Свобода», начало процесс расторжения контрактов с ведущими информационными агентствами Associated Press, Reuters и Agence France-Presse. Об этом сообщила специальный советник USAGM Кари Лейк в соцсети X.

«Сегодня я начала процесс расторжения контрактов агентства с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse. Это сэкономит налогоплательщикам около 53 миллионов долларов», - написала Лейк.

Она отметила, что USAGM финансируется за счет американских налогоплательщиков и не должен тратить деньги на сторонние медиа.

«С бюджетом почти в миллиард долларов мы должны делать новости сами», - добавила Лейк.

Напомним, ранее Reuters распространило фейк об отключении Украины от Starlink.

Кроме того, Reuters опубликовал фейк о депортации 240 тысяч украинских граждан.

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