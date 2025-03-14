В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

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В Европейском парламенте требуют проведения реформ для борьбы с коррупцией внутри структур ЕС. Как писала «Судебно-юридическая газета», 13 марта бельгийская полиция провела обыски в офисах китайского технологического гиганта Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, потрясшим Европарламент – идет речь о вознаграждениях за принятие европарламентариями политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи.

Как сообщает Politico, бельгийские власти опечатали два офиса в Европарламенте в рамках более широкого расследования взяточничества, связанного с лоббистской деятельностью Huawei в Европе. Эта операция вызвала воспоминания о скандале Qatargate 2022 года, когда государство Персидского залива обвинялось в попытках влиять на парламентариев через взятки и подарки.

Тогда Qatargate побудил лидеров ЕС разработать планы по борьбе с коррупцией и сомнительными лоббистскими практиками. Однако блок законодателей, включая политическую группу президента Европейского парламента Роберты Метсолы, препятствует созданию единого этического органа, который мог бы привлекать законодателей к ответственности.

Теперь призывы разблокировать столь необходимые реформы зазвучали громче, чем когда-либо.

«Эти события подчеркивают критическую необходимость строгого надзора и подотчетности», - сказал Виктор Негреску, вице-президент парламента по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией, член румынской социал-демократической партии.

Правоцентристское большинство парламента, возглавляемое Европейской народной партией (ЕНП), с начала нового срока замедляет внедрение единого этического органа. ЕНП является крупнейшей политической группой палаты, в которую входит Метсола. В нее также входит партия президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

ЕНП давно выступает против создания этого органа, утверждая, что он может стать неконтролируемой дисциплинарной палатой для законодателей.

Группа затягивает назначение экспертов органа и две недели назад проголосовала вместе с крайне правыми партиями за отмену выделенных на него 110 000 евро.

Этический орган был частью 14-пунктового плана реформ, запущенного в 2023 году, который также включал повышение осведомленности о требованиях прозрачности и проблемах конфликта интересов, а также обучение информаторов.

Метсола «не предприняла необходимых мер, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует таким практикам», лежащим в основе Qatargate и проявляющимся в новых обвинениях во взяточничестве Huawei, сказала представительница Европарламента Манон Обри.

Лорант Винце, главный законодатель ЕНП в комитете по конституционным делам, отверг связь между новым расследованием взяточничества и этическим органом.

«Ни один закон или этический орган никогда не смогут полностью предотвратить все неправомерные или даже преступные действия», - сказал он, добавив, что около 85% членов ЕНП отвергли этический орган при его создании.

Вместо этого Винце указал на бельгийские власти: «Вызывает беспокойство, что Qatargate до сих пор не привел к обвинениям депутатов Европарламента, в то время как новое бельгийское расследование недавно было обнародовано, еще больше подрывая репутацию Европейского парламента».

«Я призываю бельгийские власти к большей профессиональности, особенно когда их заявления влияют на Европейский парламент как институт», - сказал Винце.

Но другие законодатели призвали к более жестким требованиям прозрачности, включая окончательное внедрение этического органа.

«Этот новый коррупционный скандал вновь обнажает провалы европейских институтов в обеспечении добропорядочности европейских представителей и защите демократии», - сказала Обри.

Одним из последних шагов 14-пунктового плана реформ является введение новых правил прозрачности для администрации парламента, которые находятся в процессе официального принятия. Сотрудники будут обязаны декларировать встречи с лоббистами и представителями третьих стран в базе данных, но без указания имен лиц, с которыми они встречаются.

Но есть оговорка: сотрудники политических групп, в отличие от сотрудников администрации, будут обязаны отчитываться о встречах только на добровольной основе. Два чиновника сообщили, что политические группы парламента в настоящее время ведут переговоры о введении общей системы декларирования встреч.

С новыми обвинениями во взяточничестве, коррупции, подделке документов и отмывании денег, озвученными 13 марта, давление на членов Европейского парламента с целью пресечения злонамеренного лоббирования, как ожидается, еще больше возрастет.

«Эти новые обвинения столь же масштабны и серьезны, как Qatargate, и высмеивают демократию в Европейском парламенте», - сказал Николас Айосса, директор офиса Transparency International в Брюсселе. «Если депутаты Европарламента хотят защитить целостность парламента, им необходимо быстро провести широкие и значительные этические реформы», добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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