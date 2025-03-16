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В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

17:00, 16 березня 2025
Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.
В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності
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У Європейському парламенті вимагають проведення реформ для боротьби з корупцією всередині структур ЄС. Як писала «Судово-юридична газета», 13 березня бельгійська поліція провела обшуки в офісах китайського технологічного гіганта Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення європарламентарями політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.

Як повідомляє Politico, бельгійська влада опечатала два офіси в Європарламенті в рамках ширшого розслідування хабарництва, пов’язаного з лобістською діяльністю Huawei в Європі.

Ця операція викликала спогади про скандал Qatargate 2022 року, коли державу Перської затоки звинуватили у спробах впливати на парламентарів через хабарі та подарунки.
Тоді Qatargate спонукав лідерів ЄС розробити плани боротьби з корупцією та сумнівними лобістськими практиками. Проте блок законодавців, включно з політичною групою президента Європейського парламенту Роберти Мецоли, перешкоджає створенню єдиного етичного органу, який міг би притягувати законодавців до відповідальності.
Тепер заклики розблокувати вкрай необхідні реформи пролунали гучніше, ніж будь-коли.

«Ці події підкреслюють критичну необхідність суворого нагляду та підзвітності», – сказав Віктор Негреску, віцепрезидент парламенту з питань прозорості та боротьби з корупцією, член румунської соціал-демократичної партії.

Правоцентристська більшість парламенту, очолювана Європейською народною партією (ЄНП), з початку нового терміну уповільнює впровадження єдиного етичного органу. ЄНП є найбільшою політичною групою палати, до якої входить Мецола. До неї також входить партія президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

ЄНП давно виступає проти створення цього органу, стверджуючи, що він може стати неконтрольованою дисциплінарною палатою для законодавців.

Група затягує призначення експертів органу і два тижні тому проголосувала разом із крайніми правими партіями за скасування виділених на нього 110 000 євро.

Етичний орган був частиною 14-пунктового плану реформ, запущеного у 2023 році, який також включав підвищення обізнаності щодо вимог прозорості та проблем конфлікту інтересів, а також навчання інформаторів.

Мецола «не вжила необхідних заходів, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє таким практикам», що лежать в основі Qatargate і проявляються в нових звинуваченнях у хабарництві Huawei, сказала представниця Європарламенту Манон Обрі.

Лорант Вінце, головний законодавець ЄНП у комітеті з конституційних справ, відкинув зв’язок між новим розслідуванням хабарництва та етичним органом.

«Жоден закон чи етичний орган ніколи не зможуть повністю запобігти всім неправомірним або навіть злочинним діям», – сказав він, додавши, що близько 85% членів ЄНП відкинули етичний орган під час його створення.

Натомість Вінце вказав на бельгійську владу: «Викликає занепокоєння, що Qatargate досі не призвів до звинувачень депутатів Європарламенту, тоді як нове бельгійське розслідування нещодавно було оприлюднено, ще більше підриваючи репутацію Європейського парламенту».

«Я закликаю бельгійську владу до більшої професіональності, особливо коли їхні заяви впливають на Європейський парламент як інститут», – сказав Вінце.

Але інші законодавці закликали до жорсткіших вимог прозорості, включно з остаточним впровадженням етичного органу.

«Цей новий корупційний скандал знову викриває провали європейських інститутів у забезпеченні доброчесності європейських представників і захисті демократії», – сказала Обрі.

Одним із останніх кроків 14-пунктового плану реформ є введення нових правил прозорості для адміністрації парламенту, які перебувають у процесі офіційного ухвалення. Співробітники будуть зобов’язані декларувати зустрічі з лобістами та представниками третіх країн у базі даних, але без зазначення імен осіб, з якими вони зустрічаються.

Але є застереження: співробітники політичних груп, на відміну від працівників адміністрації, будуть зобов’язані звітувати про зустрічі лише на добровільній основі. Два чиновники повідомили, що політичні групи парламенту наразі ведуть переговори про введення спільної системи декларування зустрічей.

З новими звинуваченнями у хабарництві, корупції, підробці документів і відмиванні грошей, озвученими 13 березня, тиск на членів Європейського парламенту з метою припинення зловмисного лобіювання, як очікується, ще більше зросте.

«Ці нові звинувачення є настільки ж масштабними і серйозними, як Qatargate, і висміюють демократію в Європейському парламенті», – сказав Ніколас Айосса, директор офісу Transparency International у Брюсселі. «Якщо депутати Європарламенту хочуть захистити цілісність парламенту, їм необхідно швидко провести широкі та значні етичні реформи», – додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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корупція ЄС Європарламент

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В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.

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