Трамп веде телефонну розмову з Путіним – Білий дім

Трамп у Овальному кабінеті проводить телефонну розмову з Путіним.

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Президент США Дональд Трамп наразі перебуває в Овальному кабінеті, де проводить телефонну розмову з Володимиром Путіним. Про це повідомив помічник президента та заступник керівника апарату Білого дому Дан Скавіно.

За його словами, переговори тривають з 10:00 за східним часом США (EDT), і все проходить добре.

«Президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним з 10:00 EDT. Дзвінок проходить добре, і все ще триває», - написав Скавіно у соцмережі Х.

Нагадаємо, Трамп говорив про Україну зі Стармером перед розмовою з Путіним.

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