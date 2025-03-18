Трамп скасував захист спецслужб для дітей Байдена

Президент США Дональд Трамп скасував охорону для дітей Джо Байдена. Він заявив, що з цього моменту вони більше не отримуватимуть захисту. Про це Трамп повідомив у Truth Social.
За його словами, відтепер Гантер Байден більше не буде користуватися захистом Секретної служби. Так само Ешлі Байден, яка має 13 агентів, буде вилучена зі списку.
«Гантер Байден перебував під захистом Секретної служби протягом тривалого часу, і все це оплачувалося платниками податків Сполучених Штатів», — заявив Трамп.
Заява пролунала через кілька годин після того, як у Трампа запитали про подробиці захисту Гантера Байдена Секретною службою. Президент США на це відповів, що «не знав про це, але розгляне це питання», пише Reuters.
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