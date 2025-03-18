Трамп скасував захист спецслужб для дітей Байдена

Дональд Трамп позбавив дітей Байдена охорони спецслужбами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп скасував охорону для дітей Джо Байдена. Він заявив, що з цього моменту вони більше не отримуватимуть захисту. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

За його словами, відтепер Гантер Байден більше не буде користуватися захистом Секретної служби. Так само Ешлі Байден, яка має 13 агентів, буде вилучена зі списку.