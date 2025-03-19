После разговора Путина с Трампом РФ ударила 150 дронами по энергетике, больницам Украины, – Зеленский

«Слова Путина очень расходятся с реальностью», - заявил Президент Украины к поддержке обороны страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом Россия в ночь на 19 марта 2025 года выпустила 150 дронов, нанеся удары по украинской энергетике, транспорту и инфраструктуре, а также поразив две больницы.

«После разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики, удары были по транспорту, поражены были, к сожалению две больницы, по обычной городской инфраструктуре. То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, нужна поддержка нашей ПВО, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей», - сказал Президент Украины на пресс-конференции в Финляндии где имеет встречу с президентом Александром Стуббом.

Напомним, ночью россияне ударили по больнице на Сумщине - пациенты оказались заблокированными.

Ранее «Судебно-юридическая газета» обнародовала заявление Белого дома об итогах разговора Трампа и Путина.

Ранее Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы РФ будет наступать на Запорожском, Харьковском, Сумском направлениях, а также на востоке Украины.

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